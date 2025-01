Stand: 20.01.2025 09:30 Uhr Unfall op’e Elv

Op’e Elv hett dat en sworen Unfall mit twee Scheep geven. En HADAG-Fähr is dor hüüt Morgen in Höög Köhlbrand mit en Schuufverband tohoopstött. Ölven Lüüd sünd dorbi to Schaden kamen, bi een vun jüm geiht dat goors üm Leven un Dood. Düsse Persoon hett bi den Unfall woll dull wat an’n Kopp afkregen. De Füerwehr is dor mit’n ganzen Barg wat an Lüüd to gang. Ünnergahn warrt de Fähr aver schiens nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch