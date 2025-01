Stand: 20.01.2025 09:30 Uhr Wahlen rückt nöger

In Hamborg is dat bald sowiet, dor köönt de Lüüd denn tweemal jümehr Krüüz maken: Eeenmal an’n 23. Februaar bi de Bunndsdagswahl un denn dat twete Tuur een Week later an’n 2. Mart bi de Börgerschopswahl. De Hamborger Börgermeesterkandidaten vun SPD, de Grönen un CDU draapt sik övermorgen bi dat so nöömte Triell in’n Börsensaal. Un de Hannelskamer hett nu al op twintig Sieden allens dat, wat se verlangen doot, op’n Disch packt. Blangen anner Saken wüllt se geern, dat dat Energieressort wegkummt vun de Ümwelt- hen na de Weertschopsbehöörd. Bavento müss Hamborg för den internatschonalen Wettbewarf wedder beter maakt warrn. Un Weertschop schull in’e School as Fack Plicht warrn.

