Stand: 20.01.2025 09:30 Uhr Breefwahlünnerlagen staht praat

För de beiden Wahlen kann een nu ok al af vundaag de Breefwahlünnerlagen för beandragen. Op de Internetsiet vun Hamborg gifft dat dorto twee Links, de een denn wiederbringen doot. De een is för de Bunnsdagswahl un de anner för de Börgerschopswahl. Un wokeen op de Breefwahlünnerlagen nich op töven will, de kunn denn ok al af morgen sien Krüüz tominnst för de tokümstig Börgerschop maken. Un twoors in de Hamborger Wahldeenststeden. Denn düsse Stimmzeddels sünd al fardig. All Infos rund üm de Breefwahl un woans een na de beiden Links henkamen deit, finnt een ok in uns NDR Hamborg App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch