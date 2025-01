Stand: 20.01.2025 09:30 Uhr Maleschen dör Brand in Steilshoop

In Steilshoop hett dat güstern Avend in en Keller vun en Mehrparteienhuus brennt. Dör de starke Hitt is dorbi denn in dat söss Etagenhuus an’n Gropiusring ok en Waterröhr tweigahn. Mehre Lüüd müssen en Tiet lang rut ut dat Huus. To Schaden kamen is man nüms. Woso dat brennt hett, is noch unkloor. Dat Water müss nu aver eerstmal afstellt warrn. Un deswegen hett de Firma Hamborg Water dor nu ok in Front vun dat Huus en Waterwagen för de Lüüd, de dor wahnen doot, opstellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch