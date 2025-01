Stand: 20.01.2025 09:30 Uhr De ole Elvtunnel is dicht

De Ole Elvtunnel is af vundaag bet Enn vun tokamen Week ganz un gor dicht. Grund sünd Boarbeiden an dat Huus mit den Schacht binnen op de St. Pauli-Siet. Pendlers, de to Foot oder mit dat Fohrrad ünnerwegens sünd, de mööt solaang de Fährscheep bruken oder över de Freehavenelvbrüch föhren. Tokamen Johr wüllt se denn mit dat wedder Trechmaken vun dat ganze Bowark dör ween. Man kösten warrt dat Ganze mehr as plaant, denn an Steed vun toeerst üm un bi föffteihn Millionen Euro sünd dat nu mehr as hunnertdörtig Millionen Euro.

