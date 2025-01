Stand: 18.01.2025 09:30 Uhr Wapenroh in’n Gazsstremel

En Wapenroh in’n Gazastremel steiht nu ok formal nix mehr in’n Weg. Na dat israeelsche Sekerheitskabinett hett in de Nacht ok de hele Regeren ja seggt to dat Afkamen mit de Terror-Organisatschoon Hamas. Dor binnen is fastleggt, dat de Wapen in den Gazastremel vun morgen af an för söss Weken lang swiegen schüllt. In düssen eersten Törn schüllt alltohoop 33 israeelsche Gieseln freekamen. Op de anner Siet is plaant, dat hunnerte Palästinensers, de in Israel achter Trallen sitten doot, freelaten warrt.

