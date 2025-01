Stand: 18.01.2025 09:30 Uhr Robert Habeck in Hamborg

Grönen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hett in Hamborg vör den Wedderwillen gegen de EU un vör Rassismus wohrschaut. Beids warrt de weertschopliche Laag vun Düütschland leger maken, see he bi en Weertschopsdrapen vun sien Partei op St. Pauli. Ok dat aggressive Ageren vun China, de Krieg in de Ukrain un dat Warmerwarrn vun de Eer wörrn sik op Düütschland utwarken, so Habeck. Düsse Maleschen kunn een ok nich afwählen, een müss jüm afarbeiden, stell he rut.

