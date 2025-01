Stand: 18.01.2025 09:30 Uhr Veel Müll op de Straat

Wokeen to Foot ünnerwegens is, de kennt dat: Een süht Slaglöcker, Laternen, de twei sünd, oder Müll op de Straat. Doröver hebbt sik de Hamborgers verleden Johr mehr as 50.000 Mal beswoort. Ingahn sünd de Besworen bi den sonöömten Melde-Michel, de mehrsten kemen ut den Bezirk Wandsbeek. In’t Johr tovör weren dat noch alltohoop 36.000 Besworen. Mehr as 90 Perzent vun den Müll hett de Stadtreinigen binnen dree Daag wegschafft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch