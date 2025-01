Stand: 18.01.2025 09:30 Uhr Mess för Schaustellers

Se kaamt op Volksfesten un Johrmarkten to’n Insatz: Reedschoppen för Schaustellers warrt vundaag bi en Mess in Hamborg wiest, bi de Interschau. De löppt dat eerste Mal siet 20 Johr hier in de Stadt un stellt de ne’esten Fohrgeschäften, Speelgereden un Festartikels för. Mehr as 100 Utstellers ut söven Länner sünd dorbi. Grund för de Mess in uns Stadt is de Delegeertendag vun den Düütschen Schaustellerbund in Hamborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch