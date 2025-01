Stand: 18.01.2025 09:30 Uhr To’n Sport

Den eersten Satz hett so noch verloren man denn hett de Hamborger Tennisspelersch Eva Lys dat Match doch noch wunnen: Se harr bei de Australien Open gegen Jaqueline Cristin ut Rumänien de Nees vörn. In’t Achtelfinaal speelt se denn gegen Iga Swiatek ut Polen. Un Spood harrn ok de düütschen Handballers: Mit 31 to 29 hebbt se de Swiez bi de Weltmeisterschop na Huus schickt.

