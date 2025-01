Stand: 17.01.2025 11:00 Uhr Tschentscher: De A26 kümmt

De ümstreden A26 dör den Hamborger Haven warrt toenn boot, dat hett Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher güstern nochmal toseggt – un twoors bi’t Neejohrsdrapen vun’n Ünnernehmensverband Noord. Verbannspräsident Philipp Murmann harr toeerst in sien Reed weniger Bürokratie verlangt, dorto ok noch mehr Investitschonen in de Infraktstruktur un dat de Lüüd mehr motiveert warrt, to arbeiten. Dat Neejohrsdrapen is dat woll wichtigste Drapen in‘n Noorden för de Wirtschop un de Politik. Üm un bi 500 Gäst ut Hamborg un Sleswig-Holsteen weern dorbi.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch