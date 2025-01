Stand: 17.01.2025 11:00 Uhr Dree Problemen bi’t Handwark

Üm un bi föffteihndusend Handwarks-Bedrieven gifft dat in Hamborg, un dat sünd vör allen Dingen dree Problemen, mit de se alltohoop to doon hebbt: Se veleert toveel Tiet dör den Stau op de Straten, se finnt blots schwor Parkplätz un: se hebbt to wenig Lehrjungs un-deerns. Düsse Sorgen hebbt se güstern den bövesterten Hamborger Kandidaten vun de SPD, den Grönen un de CDU verkloort – bi en Drapen in’e Handwarkskamer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch