Reakschonen op Wapenroh

Stand: 16.01.2025 09:30 Uhr

Ok internatschonaal hebbt sik allerhand Lüüd över de uthannelte Wapenroh in'n Gaza-Striepen freit: Bunnskanzler Olaf Scholz hett dat Afkamen op de Plattform X as „en Schangs op en duerhaftig Enn vun’n Krieg“ betekent. US-Präsident Joe Biden, de blots noch bet Maandag in’t Amt is, hett nochmal ünnerstreken, dat siene Regeren en groten Deel to dat Afkamen bidragen hett. Dorbi harrn siene Vermiddlers in’e verleden Daag mit de Vermiddlers vun den tokümstigen Präsidenten Donald Trump tohooparbeit. Trump sülvst hett den Erfolg för sik reklameert.

