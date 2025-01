Stand: 10.01.2025 09:30 Uhr Füer in Los Angeles

In Los Angeles brennt dat jümmers noch as dull un de Tall an Doden stiggt wieder an. De Behöörden snackt middewiel vun tominnst teihn Minschen, de dootbleven sünd. Hele Viddels sünd dör dat Füer al to Schannen maakt worrn, bummelig 10.000 Hüüs sünd tweigahn. US-Präsident Joe Biden beteken de Bränn as de leegsten in de Geschicht vun Kalifornien.

