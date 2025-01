Stand: 06.01.2025 09:30 Uhr Wahlkamp in Hamborg

Bi Hamborgs Parteien, dort geiht düsse Week de Wahlkamp so richtig los. Vundaag stellt de Grönen jümehre Kampagne för de Börgerschopswahl vör, morgen is de SPD an Reeg un noch een Dag later de CDU un de FDP. De Linken, de wüllt an’t Wekenenn in all Bezirken an Huusdöörn gahn un mit de Lüüd schnacken. In de tokamen Week schall denn de Kanzlerkandidatsch vun de AfD Alice Weidel na‘t Hamborger Rathuus kamen.

