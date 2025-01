Stand: 06.01.2025 09:30 Uhr Böllerverbott

Siet Sülvester warrt wedder över Böller diskereert. De Warkshop vun de Polizei in Berlin, de will, dat private Bölleree bunnswiet verbaden warrn schall. Vundaag övergifft se en Petitschoon mit mehr as een Million Ünnerschriften. De Berliner GdP will de Kolleginnen un Kollegen vör Gewalt dörch Pyrotechnik schulen. Man Kanzler Olaf Scholz un ok Bunsbinnenministersch Nancy Faeser – beide SPD- de sünd gegen en Böllerverbott.

