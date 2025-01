Stand: 06.01.2025 09:30 Uhr Wiehnachtsbööm

De Hamborger Stadtreinigen, de fangt vundaag dormit an, de Wiehnachtsbööm intosammeln. De Bööm, de mööt afsmüggt an de Straat leggt warrn. Man se schüllt den Verkehr nich behinnern. In jeedeen Stadtdeel, dor gifft dat twee Termine, wo se afhaalt warrt. Man kann de Bööm aver ok bi de 12 Recyclinghöff kossenlos afgeven.

