Stand: 04.01.2025 09:30 Uhr Baerbock in Syrien

Gifft dat in Syrien en Chance op Freeheit? De EU wiest sik bereit, Syrien Hülp totostüern. Man, wat dorut wat warrt, is nich rut: Man wull sik bekieken, wat för en Politik de ne'n Machthebbers maakt. Bunnsbutenministersche Annalena Baerbock is jüst in Damaskus op Besöök ween un hett ok över de Rechten vun Froenslüüd snackt. En Handslag kreeg se vun'n ne'n Machthebber man nich. De Islamist Ahmed al-Scharaa geev man den franzööschen Butenminister de Hand.

