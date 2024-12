Stand: 09.12.2024 09:30 Uhr Retters faken nich gau nog ünnerwegens

Acht Minuten schall dat duern: So gau schüllt Nootfallwagens in Hamborg dor ween, wo se bruukt warrt. Man dat haut faken nich hen. Dat hett de Senat op en Anfraag vun den FDP antert. Blots süssunföfftig Perzent vun de Wagens kemen in de Frist an. Faken weer dat in'n Bezirk Wandsbek de Fall: Dor weren de Retters graad mal in üm un bi veertig Perzent vun de Fäll in acht Minuten dor, wo se henmüssen.

