Stand: 03.12.2024 09:30 Uhr Winterquarteer för flücht Lüüd

In de Hamborger Messhallen kriegt ok düssen Winter wedder flücht Lüüd en Dack över’n Kopp. Vundaag treckt dor de eersten vun jüm in’e Messhall B in. Un dor is denn Platz för dreehunnert Lüüd. Nootfalls köönt dor ok üm un bi veerhunnertachtig vun jüm ünnerkamen. De Hall is vör allen Dingen för Familjen dacht. Wenn de dor denn ankamen doot, denn warrt se dor eerstmal regestreert un later denn op Duer jichtenswo ünnerbröcht. Ok wenn de Antahl an flücht Lüüd trüchgahn deit, sünd de Quarteren meist överall in Hamborg ganz un gor vull.

