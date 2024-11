Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr Unfall in Lohbrüch

In Lohbrüch is in’e verleden Nacht en BMW gegen en Wahnmobil rummst, wat parken dee. Dat Wahnmobil stünn in de Straat Reinbeker Redder. So as de Polizei dat seggt, is de Autokutscher vun den BMW schiens to gau ünnerwegens ween un dorbi denn vun de Straat afkamen. Dorna is he denn gegen en Stratenlatern, en E-Laade-Statschoon un an’n Enn denn gegen dat Wohnmobil knallt. De Füehrwehr müss dat Autowrack apen snieden, dormit se den Autokutscher un twee anner Lüüd, de mit em tohoop ünnerwegens ween sünd, ut sien Kist rutkriegen kunnen.

