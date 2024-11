Stand: 21.11.2024 09:30 Uhr Debatt över Oosterstraat

In Eimsbüttel löppt en Debatt över de Oosterstraat, de jo graad deelwies sparrt is. Al dreiunhalf Maand warrt dor dat Nett för de Feernwarms utboot. In'n Weertschopsutschuss vun de Bezirksversammeln hefft nu Kooplüüd klaagt, dat se nich goot nog Infos to'n helen Perzess kriegt. Jümehr Kunnen müssen graad ok grote Ümwegen maken. Se wullen nu mit Hamborg Energie snacken un tosamen de Problemen lösen. Fast steiht al: En Oosterstratenfest schall dat wegen de Bosteed ok in't tokamen Johr nich geven.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch