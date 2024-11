Stand: 08.11.2024 09:30 Uhr Steerns vun’n Spoort vergeven

Jedet Johr warrt Spoortverenen uttekent, de in jümehr Regioon en Bidrag för de Minschen leisten doot. Un düt Johr nu hett de Vereen Danzbrüch Hamborg (Tanzbrücke Hamburg) den groten Sülvernen Steern vun’n Sport kregen. De Vereen is in Barmbeek tohuus un büdd sien jungen Liddmaten blangen Danzen un Akrobatik ok Kursen in Sülvstverdedigen un Stütt bi de Huusopgaven an. As Pries gifft dat ok Geld un dat sünd in düssen Fall veerdusend Euro. En lütten Sülvernen Steern geev dat för den SV Neddelnborg/Allermöh (SVNA) för en Fohrradkurs för Froenslüüd, de nix kösten deit. Un de drütte Platz güng an den Eimsbütteler Turnverband (ETV) för sien Projekt "Team 55Plus", wo se sik üm kümmert, dat öllere Lüüd nich vereensamen doot.

