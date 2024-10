Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Wat dortolehren in de Ferien

Vundaag gaht in Hamborg de Schoolferien los, man welk Deerns un Jungs warrt dor liekers in de Scholen sitten, denn dat gifft to'n 14. Maal de so nöömten "Lernferien". Dat sünd gröttstendeels Kursen, wo dat een Week lang üm to'n Bispeel Mathe oder Düütsch geiht. Inföhrt worrn sünd disse Kursen to'n Öven in de Corona-Tiet, üm natohalen, wat de Kinner verpasst harrn. Kösten deit dat nix, un de Schoolbehöörd will sowat eerstmal ok wiederhen anbeden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch