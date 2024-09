Stand: 24.09.2024 09:30 Uhr Öven för den Ernstfall

Bunnswehr un Binnenbehöörd, de wüllt vun Dunnerstag af an tosamen öven, wo se wichtige Infrastruktur in‘n Haven Schuul geven köönt. Bavento geiht dat ok dorüm, wo se den Haven för‘t gaue Verleggen vun Truppen bruken köönt, ahn dat de zivile Logistik tosamenbreken deit. De Naam vun de Öven is: Red Storm Alpha.

