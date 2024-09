Stand: 24.09.2024 09:30 Uhr Russ’sche Schaddenflott

Greenpeace wohrschaut, dat dat Öl-Unfäll in de Oostsee geven kunnen. Dor sünd woll ümmer mehr ole un marode Tanker mit russ’schet Öl ünnerwegens. Mit düsse sonömte Schaddenflott, wo en oft nich weten deit, wokeen se tohöört, ümgeiht Russland de EU-Sanktschonen. Dat hett dat ARD Politikmagazin „Report Mainz“ bericht. Grundlaag weren Daten vun Greenpeace. Dorna wörrn mehr as en Dutzend Scheep russ’schet Rohöl direkt na europä’sche Havens levern – ok wenn dat verbaden is.

