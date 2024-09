Stand: 14.09.2024 09:30 Uhr Football vun'n Avend

... un wo wi al in Dortmund sünd: De BvB is güstern Avend in de Football-Bunnsliga Heidenheim över ween, un dat mit 4:2. St. Pauli speelt eerst morgen in Augsburg. In de Twete Liga hett de HSV morgen de Jungs vun Jahn Regensburg to Gast.

Morgen geiht dat mit blauen Heven los. Later an’n Dag warrt denn de Wulken mehr, aver dat blifft dröög, bi bet to achtteihn Graad.

