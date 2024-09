Stand: 06.09.2024 09:30 Uhr Angreep in München

De Mann, de in München schoten hett, de weer Östrieker. Bi de Behörden wüssen se ok, dat he woll en Islamist weer. Bavento dörv de 18 Johr ole Mann in Österriek keen Wapen hebben. De junge Mann harr güstern in München mit en Gewehr op Polizisten schoten. Beamte hebbt em dorophen dootschoten. De düütschen Ermittler gaht dorvun ut, dat he en Terroranslag op dat israel’sche Konsulat plaant harr.

