Stand: 06.08.2024 09:30 Uhr Blootspenden in Hamborg

In de Ferien geiht de Tahl vun de Blootspenden in Hamborg normalerwies üm bummelig en Föfftel torüch. Man graad reckt dat woll noch goot, heet dat vun de Uni-klinik Eppendörp un vun't Rode Krüüz. Bloot künnt se man ok nich ewig inlagern – un so sünd Blootspenders jümmer hartlich willkamen.

