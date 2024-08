Stand: 02.08.2024 09:30 Uhr Keen grote Schadens bi Rickmer Rickmers

Bi’t Ünnersöken vun den Rump vun de Rickmer Rickmers hebbt se weniger Schadens funnen as dacht. Dat Museumsschipp warrt siet verleden Week in de Norderwarft süden vun de Lannensbrüchen nipp un nau ankeken. Grote Stahlplatten as opletzt 2010 mööt se dütmal nich uttuuschen. In annerthalf Weken schall de Rickmer Rickmers denn wedder na ehren Liggplatz an de Lannensbrüchen trüchkamen.

