Stand: 02.08.2024 09:30 Uhr HSV in Köln

In de twete Football-Bunnsliga geiht för den HSV vundaag de ne’e Saison los. In dat Speel buten Hamborg mööt se gegen den 1. FC Köln ran, de ut de eerste Liga afstegen is. Mit 50.000 Tokiekers is dat RheinEnergieStadion utverköfft. Bi dat Speel gifft dat en Weddersehn mit Steffen Baumgart. De 52Jöhrige weer bet Enn vun verleden Johr Trainer in Köln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch