Boris Hermann is för Olympiabewarven

Stand: 31.07.2024 09:30 Uhr

Profiseiler Boris Hermann meent, Hamborg schull bi de neegste Olympia-Bewarven in’t Rennen gahn. För en Hamborger Kampagne wörr Hermann ok as Olympiabottschopper praatstahn. Wichtig is em dorbi, dat heel Düütschland inbunnen warrt. De Wettstrieden schullen op mehrere Städer verdeelt warrn, so Herrmann. Dat Bunnskabinett harr verleden Week seggt, dat se för Olympschen Spelen in Düütschland sünd. Un twoors 50 Johr na de Weddervenigen – also 2040.

