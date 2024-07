Stand: 13.07.2024 09:30 Uhr Stüern op Renten

Goot 110.000 Rentners, de mööt nu Inkamensstüer nabetahlen, wiel de Rente na baven gahn weer. Dat steiht in en Antwoort vun’t Bunnsfinanzministerium op en Anfraag vun de BSW-Vörsittersch Sahra Wagenknecht. Se will, dat all gesetzliche Renten bet 2.000 Euro free vun Stüern warrt. Aktuell mööt rund söss von bummelig 21 Millionen Rentners Stüern betahlen.

