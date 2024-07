Stand: 12.07.2024 09:30 Uhr De CDU kickt na Berlin

Tokamen Johr is Bunnsdagswahl – un de CDU Einbüddel hett Roland Heintze as Direktkandidat opstellt. He hett vun de CDU-Liddmaten knapp twee Drüddel vun de Stimmen kregen. Dormit hett sik Roland Heintze gegen Rüdiger Kruse dörsett. Heintze weer al Lannsbass vun de CDU un ünner Ole von Beust Afornten in de Börgerschop. In de verleden Johren weer he jümmers leddig utgahn, wenn he sik opstellen laten wull.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch