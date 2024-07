Stand: 12.07.2024 09:30 Uhr Maleschen bi de U1

In Hamborg sünd se verleden Nacht anfungen, de U-Bahn-Brüch in Meiendörp to repareren. Bi den Unfall güstern is en Gleis so dull to Schaden kamen, dat dat nich so gau wedder heel maakt warrn kann. Folgens de Hoochbahn schall dat anner Gleis, dat ut de Stadt rutföhrt, noch vundaag wedder in de Reeg ween. Denn schall so gau as dat geiht en Pennelverkehr inricht warrn.

