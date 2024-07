Stand: 11.07.2024 09:30 Uhr England steiht in’t EM-Finaal

Wi wüllt den Weg to Enn gahn – dat sä de Englänner Harry Kane doröver, dat siene Mannschop dat nu bet hen na dat Finaal in’e Football-EM hen schafft hett. England hett güstern Avend de Nedderlannen mit twee to een rutsmeten un will nu na nich ganz sösstig Johr wedder en groten Titel winnen. In dat Finaalspeel düssen Sünndag drüppt England denn op Spanien.

