Stand: 06.07.2024 09:30 Uhr Fanfest

In Hamborg hebbt sik bummelig 50.000 Minschen dat Speel op dat Hilligengeistfeld ankeken. Dor weern so veel Lüüd, dat se nich all na de Fan-Zoon un na dat Public Viewing Flach rinlaten kunnen. Liekers se dor all de Köpp hebbt hangen laten, is allens verdreeglich bleven. Folgens de Polizei is dor nix Besünners passeert.

