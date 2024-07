Stand: 06.07.2024 09:30 Uhr Demonstratschoon in Altnaa

Se sall in't verleden Johr bi en Angreep op Rechtsextremisten in Ungarn mitmaakt hebben. Maja T. - en non-binäre Person, also en Minsch, de nich so recht weet wat he nu em oder ehr ween mag. Düütsche Behöörden hebbt Maja T. vör rund een Week na Ungarn utlevert. Un twoors noch ehrdat een dor rechtlich gegenan gahn kunn. Mehr as 600 Lüüd sünd dorgegen an'n Avend in Hamborg op de Straat gahn. Se sünd vun de Rode Flora, över St. Pauli bet na'n Bahnhoff Altnaa trocken.

