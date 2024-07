Stand: 05.07.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

So ganz haut dat vundaag noch nich hen mit den Sommer un Temperaturen vun över twintig Graad. Bi achtteihn oder negenteihn Graad warrt vundaag Sluss ween. Opstunns sünd dat sössteihn Graad in Fuhlsbüddel. Över’n Middag henweg treckt denn ‘n poor mehr Wulken op un na’n Namiddag hen kann denn ok mal dat een oder anner Regenschuer mit bi ween, so ganz is dat aver noch nich rut. Aver morgen, dor kriegt wi denn bet to fiefuntwintig Graad. Man so schöön dat denn aver ok ween mag, sünd dor denn namiddags ok Regen un Gewidder bi mööglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.07.2024 | 09:30 Uhr

