Stand: 04.07.2024 09:30 Uhr Wat köst de EM för Hamborg?

Opregen vör dat letzte Hamborger EM-Speel: In’t Volksparkstadion gifft dat morgen de Highlight-Partie Portugal gegen Frankriek. Woveel de hele Geschicht de Stadt an’t Enn kösten warrt, dat kann de Behöörd eerst utreken, wenn dat letzte Speel affleit is. Wat dat NDR Hamborg Journal rutfunnen hett, sünd dat överslaan 30 Millionen Euro. Blangen anner Saken för hebbt se dat Geld för Sekerheitspersonal utgeven un to’n Anfang müss allens eerst wedder op Schick bröcht warrn. Wat bi’t Fanfest, ut de Warf oder den Koortenverkoop an Plus maakt worrn is, dat geiht allens an de UEFA – Stüern mutt se dor nich för betahlen.

