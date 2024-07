Stand: 04.07.2024 09:30 Uhr Arger na Wulfsgroot

Na dat en töörksche Speler na en Door den Wulfsgroot wiest hett, gifft dat nu Arger twüschen Berlin un Ankara. Dat Butenamt will dor vundaag mit den töörkschen Bottschopper över snacken. Güstern harr de Törkei al den düütschen Bottschopper inbestellt. Dat Teken gellt as Symbol vun de rechtsextremen „Griesen Wülv“, de in Düütschland vun den Verfatensschuul beluert warrt. Dat töörksche Butenministerium snackt vun en histoorsch un kulturell Symbol un meen, de düütschen Reakschonen weren frömdenfiendlich.

