04.07.2024 Högere Kösten dörch Huthie-Rebellen

Vunwegen de Huthie-Rebellen in de Rode See fohrt Scheep vun de ganze Welt Ümweeg. För Hapag-Lloyd is dat jümmers noch en groot Problem. De Hamborger Rederee hett Scheep chartert, dormit dat vunwegen de daaglangen Ümweeg keen Kuddelmuddel bi de Fohrplään geven deit. Üm liekers nich so laat antokamen, fohrt de Scheep gauer – un de Spritkosten gaht hooch. Dörch den Slamassel stiegt ok de Priesen för den Transport vun de Containers an: Binnen een Johr sünd se dreemal so hooch as vörher.

