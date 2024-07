Stand: 03.07.2024 09:30 Uhr Football-EM: Törkei un Nedderlannen sünd wieder

Autokorso, Hupkonzerten un en riesen Freid – de geev dat güstern Avend op St. Pauli, denn dor hebbt teihndusende Törkei-Fans den Sieg vun jümehr Mannschop bi de EM gegen dat Team ut Österriek fiert hatt. Na dat 2 to 1 steiht de Törkei nu dat eerste Mal siet 16 Johr wedder in en EM-Viddelfinaal. Un dor mööt se denn nu bi jümehr neegstet Speel an’n Sünnavendavend gegen de Nedderlannen ran, denn de hebbt sik ok güstern mit 3 to 0 gegen Rumänien dörsett hatt.

