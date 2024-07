Stand: 02.07.2024 09:30 Uhr „Queen Anne“ in Hamborg

De „Queen Anne“ is vundaag dat eerste Maal in Hamborg. Se is dat ne‘este Schipp vun de traditschonelle Cunard-Line. Knapp en Maand vöraf, dor is de Ozeanries in Liverpool döfft worrn. Dat 322 Meter lange Schipp kann meist 3.000 Gäst ünnerbringen. An Bord arbeid mehr as 1.200 Crewliddmaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch