Stand: 27.06.2024 09:30 Uhr Mehr Utrüsten för Toll

Tollfahnders, de wohrschoot för Överfäll mit Wapen vun wegen de Drogen, de se ünner Beschlag nahmen hebbt. Wat NDR un WDR rutkregen hebbt, is dat woll so, dat Tollbeamte ut Hamborg un Bremen al siet Johren dorop henwiest, dat dat en Lück in de Sekerheit geven deit. Se wüllt beter mit Wapen utstaffeert warrn. Se meent, de Drogenbanden, de plaant de Drogen, de sekerstellt worrn sünd, wedder torüch to holen. De Hamborger Toll, de is vun Kollegen ut Belgien wohrschaut worrn. Drogenhändler ut Frankriek, de hebbt woll vör, sik 480 Kilogramm Kokain wedder to holen.

