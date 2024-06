Stand: 19.06.2024 09:30 Uhr Twee swore Unfäll mit Lastwagens

Een Doden un een Swoorversehrte: In Hamborg hett dat güstern twee swore Unfäll mit Lastwagens geven. In Winterhuud is en üm un bi 70 Johr ole Keerl ünner den Anhänger vun en Lastwagen kamen. He is noch an’e Unfallsteed dootbleven. Un in Kirchwarder hett en Lastwagen en E-Scooter faatkregen hatt, op den twee junge Lüüd ünnerwegens ween sünd. Een vun de beiden Deerns müss mit’n Reddenshelikopter na dat Unfallkrankenhuus Bobarg henbröcht warrn.

