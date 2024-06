Stand: 14.06.2024 09:30 Uhr Hochbahn-Investitschonen 2024

Een Milliard Euro - so veel Geld will de Hamborger Hochbahn in't lopen Johr investeern. En groten Deel dorvun is för ne'e U-Bahn-Tunnels un ne'e Haltesteden. Un ok ne'e Elektrobusse wüllt se köpen, un inföhrt warrn schall de Echttiet-Anzeig för Busse in de HVV-Switch-App.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch