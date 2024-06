Stand: 11.06.2024 10:15 Uhr Bezirk-Wahl

De SPD hett bi de Bezirkwahl in Hamborg lütt beten wunnen – de Grönen dorgegen dull wat verluren. Dat hett dat Lannswahlamt künnig makt. De CDU blifft op den drüdden Platz, hett man beter afsneden, as bi de vörmalige Wahl. Mehr Stimmen hett ok de AfD kregen. Linke un FDP hebbt nich so veel Stimmen kregen as letzt Mal. In fief vun de söven Bezirkversammeln warrt de Partei Volt intrecken. De Wahlbedeligen leeg mit 62,4 Perßent höger as 2019.

