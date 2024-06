Stand: 06.06.2024 09:30 Uhr EU-Wahl geiht bilütten los

As eerstet Land in’e EU hebbt vundaag de Nedderlannnen mit de Europawahl anfungen. Mehr as dörteihn Millionen Minschen sünd dor in dat Land dorto opropen, jümehr Stimm aftogeven. In Ümfragen liggt de Partei vun den Rechtspopulisten Geert Wilders vöörn. So is dat dor ok al bi de Parlamentswahl in de Nedderlannen verleden Novembermaand bi rutsuert ween.

