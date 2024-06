Stand: 04.06.2024 09:30 Uhr Engelsaal in de Kniep

De Hamborger Engelsaal in de Neestadt, de is insolvent. Al Anfang Mai harr dat Operetten- un Musical-Theater an’n Valentinskamp all Vörstellungen afseggt för den Maand. Se harrn keen Geld, üm de Künstlerschen un Künstler to betahlen. En vörlöpigen Insolvenzverwalter, de schall nu kieken, wat un wo en dat Theater noch redden kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.06.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch